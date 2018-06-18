МЧС разрешило купаться на трех пляжах Новосибирска

В черте города МЧС разрешило плавать на «Наутилусе» на левом берегу, ради двух других мест придется проехать дальше.

Единственные два пляжа, которые служба одобрила на Обском водохранилище в этом году — «Звезда» и «У моря Обского». На всех трех дежурят спасатели, и они уже работают в обычном режиме. Кроме них, безопасными назвали пляжи на Красном озере в Карасуке и в лагере «Лесная поляна» в селе Благодатном этого же района.

В мэрии пояснили: «Остальные тридцать четыре водоема на территории города запрещены для купания в связи с тем, что они не соответствуют требованиям безопасности зон рекреации по следующим причинам: небезопасный рельеф дна (ямы, заросли, камни и т. д.), течение свыше 0,5 м/с, водовороты, состав и качество воды не соответствуют нормам. Купание на таких водоемах зачастую приводит к различным заболеваниям, травмам в виде порезов, проколов, а также к гибели людей».