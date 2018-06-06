Полина Гагарина споет на праздновании Дня России

Праздничный концерт, торжественные собрания, фестиваль военно-исторической реконструкции — вот что приготовили власти Новосибирска на 12 июня.

Всего в Новосибирской области пройдёт более пятисот праздничных мероприятий. Торжественное собрание в театре «Глобус» пройдет за несколько дней до Дня России — 9 июня, а международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» — 11 июня в деревне Большой Оёш Колыванского района. Режиссер праздника Ольга Карасёва рассказала «Начнется праздник с 14 часов, будут работать интерактивные площадки, запланирована концертная программа, финалом которой станет выступление Полины Гагариной и ее группы».