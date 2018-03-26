К сожалению, двухлетняя Пипа пока не станет матерью.

Обитательница дельфинария относится к виду акул-кошек — у нее, как и у домашних животных, зрачки расположены вертикально, и они отдают предпочтение ночному образу жизни. Они размножаются, откладывая полупрозрачные яйца с усиками, с помощью которых зародыш закрепляется на дне — они похожи, скорее, на небольшие вытянутые мешочки. В этот раз оно не было оплодотворено, поэтому потомства у Пипы пока не будет. В дельфинарии не так давно появилась еще одна акула, чей пол еще неизвестен — если она окажется самцом, то вполне возможно, что они станут парой. Пока Пипа живет в отдельном аквариуме. Акулы-кошки не опасны для человека и в длину достигают не более метра.