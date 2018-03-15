На месте закрашенных рисунков должны появиться новые.

Согласно интервью, которое руководство гостиницы дало городскому порталу «НГС», главная причина, по которой любимое в Новосибирске граффити решили закрасить — плохое состояние стены и изображений после зимы. Рекламный баннер, который короткое время украшал ее, в «Центральной» никак не прокомментировали. Стену планируют укрепить и выровнять, и примерно через неделю объявить конкурс на лучшее новое граффити, которое по плану появится на стенах к 1 мая. Агентству маркетинговых стратегий «Макс» предстоит согласовать рисунок-победитель с комитетом рекламы мэрии Новосибирска.