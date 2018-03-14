На Советской открылось двустороннее движение

Теперь в обоих направлениях смогут ездить не только автобусы.

Совместное решение мэрии Новосибирска и ГИБДД вступило в силу 12 марта. Инициатива исходила от «Федерации автовладельцев России» - ее члены смогли привести два аргумента, которые убедили власти. Теперь водители смогут проезжать Советскую с Вокзальной магистрали, не объезжая через Площадь Ленина, что разгрузит и саму площадь. Сейчас проект находится на «испытательном сроке» до 1 сентрября 2018 года — если новый вариант движения скажется на дорожной обстановке в Новосибирске положительно, он станет окончательным. На Советской уже установили знаки, регулирующие двусторонний режим.