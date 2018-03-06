Новосибирск обошел Алтайский край по туристической популярности

В 2017 году Новосибирскую область посетило более тридцати тысяч туристов.

Это количество позволило региону занять двадцать пятое место во всероссийском рейтинге. Столица Сибири уступает по популярности таким «соседям», как Иркутская область, которую посетило в семь раз больше гостей, и Республика Бурятия, но уверенно обошла Омск и Алтайский край. Санкт-Петербург и Москва не участвовали в исследовании, поскольку традиционно принимают наибольшее количество туристов, так что лидером стал Краснодарский край — его посетило около миллиона иностранцев. У азиатских гостей не теряет популярности Приморье, а третье место досталось Крыму.