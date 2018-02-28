Администрация рассказала, что готовит на день рождения Новосибирска

Городские власти пообещали абсолютно новую концепцию празднования Дня города с приглашенными звездами родом из Столицы Сибири.



Глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова сообщила на пресс-конференции: «Я всегда говорю, что наши хедлайнеры — это жители нашего города. И поэтому у нас принципиальная позиция – не привозить просто звезд. Мы говорим «Город миру — люди городу», к нам приедут наши же исполнители, люди из Новосибирска, которые стали людьми мира, людьми известными в стране». Ожидается, что среди тех, кто примут участие в праздновании, будут Митя Фомин и группа «Калинов мост». В сценарий Дня города в этом году будут внесены определенные изменения: он начнется не у здания мэрии, а у дома-конторы инженера Будагова, который был одним из основателей Новосибирска. Основным местом празднования станет Михайловская набережная, а на Красном проспекте расположится выставка об истории развития города.