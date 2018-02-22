Новосибирский зоопарк теперь работает дольше

Зоопарк имени Ростислава Шило сообщил на своей странице «ВКонтакте», что продлил время своей работы на час.

Теперь он работает с 9 до 19 часов вместо 18. Важно учитывать, что кассы зоопарка будут закрываться за час до окончания времени посещения. С ноября зоопарк перешел на зимний режим, и сейчас постепенно увеличивает период работы — летом он, как обычно, будет открыт до десяти вечера, чтобы посетители могли наблюдать за ночными животными, которые начинают проявлять активность в это время суток. Многие гости сейчас стремятся в зоопарк, чтобы увидеть маленькую пуму, родившуюся в конце прошлого года — она уже подросла, и ее отселили от мамы.