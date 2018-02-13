Гринпис России похвалил Новосибирск

По мнению организации, в Столице Сибири эффективнее, чем в других городах-миллионниках решают проблему раздельного сбора мусора.

В исследовании принимали участие населенные пункты с популяцией более ста тысяч человек. Гринпис запросил у местной администрации информацию об общем количестве придомовых мусорных площадок и о количестве контейнеров для раздельного сбора. Лучшего всего благоустроенными оказались Мытищи, а вот среди городов с несколькими миллионами жителей лидером оказался Новосибирск — 57% его жителей имеют возможность сортировать мусор. Столица Сибири заняла в итоговом рейтинге двенадцатое место, для сравнения, Москве досталось только пятьдесят второе, а Санкт-Петербургу — девяносто первое.