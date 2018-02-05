Мэрия пообещала Новосибирску новые парковки

Городские власти уже выбрали места для платных парковочных мест с интересными нововведениями.

Согласно планам, улучшения появятся на пересечении Красного проспекта и улицы Крылова, Орджоникидзе и Советской и перед ДК «Прогресс». На создание новых парковок планируется потратить более двадцати миллионов рублей — в них будет не только система видеонаблюдения и удобная разметка, но и специальные электронные табло, показывающие количество свободных мест. Также внутри них будут действовать различные тарифы — для водителей, которые будут пользоваться услугами постоянно, предусмотрены скидки. Мэрия пообещала, что новые парковки откроются уже в конце сентября 2018 года.