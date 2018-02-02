У новосибирских птиц появились проблемы с алкоголем

Жителей города призвали помогать пьяным птицам, которые падают с деревьев.



Виной неожиданного «алкоголизма» пернатых стала нестабильная зима — сейчас в их меню много ягод, которые из-за перепадов температуры начинают бродить. Поев рябины, ранеток и боярышника, птицы пьянеют и теряют ориентацию в пространстве — могут врезаться в стены и падать с веток. Пострадавшую необходимо положить в коробку с отверстиями для воздуха, чтобы у нее было время очнуться и отогреться, а затем обследовать. Если у птицы обнаружились травмы, лучше обратиться к специалистам. Чаще всего от опьянения страдают свиристели и дрозды, для которых плоды деревьев сейчас составляют основную часть их диеты.