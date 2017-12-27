Автомобилисты поздравили Новосибирск с Новым годом

Буквы для поздравления сложили из двухсот пятидесяти машин.

Задача была трудоемкой и заняла четыре часа: чтобы составить такое большое количество автомобилей в ровные читаемые буквы, пришлось снимать промежуточные этапы с воздуха и продолжать, сверяясь с картинкой с квадрокоптера. Главной идеей флешмоба в Городском аэропорту, который организовали видеоблогеры «Гараж 54», была помощь и взаимовыручка между новосибирскими водителями. Родился он спонтанно, и люди организовались за несколько дней. После того, как надпись «С новым 2018 Новосибирск» была составлена, участники флешмоба включили световые и звуковые сигналы. Видео поздравления уже можно посмотреть на Youtube.