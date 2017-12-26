Речных выдр можно поздравить с пополнением

Сотрудники Новосибирского зоопарка осмотрели малышей, родившихся в начале ноября — его трое оказались мальчиками.

Сразу после рождения детенышей и выдру Глашу не беспокоили, а сейчас пришло время замеров и вакцинации. Как сообщил зоопарк в своей группе ВКонтакте, все трое уже открыли глаза и развиваются по возрасту. Ветеринары пристально наблюдают за Глашей и потомством, поскольку в этот раз роды сдвинулись на зиму. Выдры живут на свежем воздухе круглый год и самостоятельно утепляют свой деревянный домик. Глаша почти все время проводит с малышами, которые пока не выходят наружу. Выдры Новосибирского зоопарка регулярно приносят потомство — всего в его стенах родилось более ста двадцати детенышей, несколько из которых поучаствовали в голландской программе реинтродукции и в 2006 году были выпущены в дикую природу.