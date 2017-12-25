Метро будет работать дольше в Новый год

Метрополитен, как и другой общественный транспорт, продлит время своей работы 31 декабря.

В новогоднюю ночь наземный транспорт будет возить пассажиров до 23:30, это касается как муниципального, так и частного. Метрополитен будет открыт до 1:00 и задействует дополнительные поезда: интервал движения на Ленинской линии составит десять минут, а на Дзержинской — восемь. После новогодней ночи транспорт будет работать по графику выходного дня — количество рейсов сократится. Во время каникул с 30 декабря по 10 января школьники смогут пользоваться услугами муниципальных перевозчиков бесплатно при наличии справки.