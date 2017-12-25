Новосибирские инженеры придумали улыбающиеся светофоры

Светофор нового поколения сможет автоматически менять движение на перекрестках и не боится морозов.

Инженеры «Специального монтажно-эксплуатационного управления» разработали устройство в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Новый светофор сможет функционировать при температуре до минус пятидесяти градусов и самостоятельно менять движение на перекрестках с помощью GPRS-системы без присутствия человека. Он работает одновременно и для автомобилистов, и для пешеходов, показывает все типы дорожных знаков и смайлы. Специалисты считают, что их проект позволит сэкономить деньги, поскольку светофоры не придется менять вручную, и улучшить движение в Новосибирске.