В Новосибирский зоопарк прилетел стальной скворец

Стальные скворцы, вопреки названию, не серые, а переливаются разными цветами. В природе они живут на севере Африки и часто упоминаются в произведениях местных поэтов. Другой вид — многоцветные лорикеты — тоже отличается интересным оперением. Все части их тела, от головы до хвоста — разных оттенков, от голубого до ярко-желтого. Эти попугаи очень популярны из-за яркой расцветки, а также из-за длинной жизни — они живут до двадцати лет. В природе лорикеты живут тропических лесах Австралии и Новой Гвинеи.

Птенцы вылупились в Калужской области и на днях их бережно доставили на самолете в Новосибирск, чтобы передать в зоопарк.