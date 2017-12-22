В Толмачево появилась специальная сервисная стойка для инвалидов

У стойки для пассажиров в инвалидных креслах на первом этаже постоянно дежурят сотрудники аэропорта.

В Толмачево пояснили: «При необходимости сопровождение и посадка на борт воздушного судна пассажиров с ограничениями жизнедеятельности может выполняться сотрудниками аэропорта на машине скорой помощи, амбулаторном лифте, отдельным транспортом, в случае наличия показаний — в сопровождении квалифицированного медицинского работника». Пассажирам потребуется заранее перед путешествием заполнить форму на сайте в разделе «Пассажирам с ограниченными возможностями здоровья».

Сервисная стойка — не единственное улучшение для удобства инвалидов, на территории аэропорта есть пандусы и отдельные туалеты, отведены специальные места для выгула служебных собак.