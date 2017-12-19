Новосибирск стал чище

Новосибирская область поднялась на четыре позиции в российском экологическом рейтинге.

Предыдущее место региона — тридцатое, в 2017 году федеральная общественная организация «Зеленый патруль» почитала, что ситуация улучшилась. Сейчас Новосибирская область занимает двадцать шестую позицию, обогнав Кузбасс, который сейчас занимает тридцать четвертое. Среди сибирских регионов наиболее чистыми считаются Томская область (двадцать второе место) и Республика Алай и Алтайский край, занявшие второе и третье. В «Зеленом патруле» с сожалением отметили, что значительных изменений в сфере экологии за этот год достичь не удалось, особенно остро до сих стоят вопросы переработки мусора и качества питьевой воды.