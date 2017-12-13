Улицу Ленина украсит ледяной трамвай

В центре города продолжают подготовку к Новому году.



Трамвайный маршрут №13 уже стал в Новосибирске легендарным из-за количества связанных с ним происшествий и даже имеет собственный аккаунт в Twitter, поэтому власти решили сделать его частью празднования в этом году. Помимо неофициального символа города, на площади Ленина установят ледовые лавочки, мостики, горки, лабиринт и большую елку. На следующей неделе в пешеходной части улицы начнут возводить ледяной бар — по задумке администрации, в нем будут продавать горячие напитки и печенье, а рядом расположатся торговые павильоны с сувенирами. Новогодний городок откроется 25 декабря.

Фото: Роман Брыгин