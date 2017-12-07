Новосибирская белка покоряет Китай

Маленькая белка появилась в доме Елены Ермаковой весной прошлого года: жительница Академгородка выкормила ее из пипетки. На странице в Instagram желающие следят за ежедневными приключениями Сони — по словам ее хозяйки, чтобы держать маленькое животное дома, нужно много терпения. Белка грызет все, что попадается на ее пути, предпочитает разнообразную еду — молодые веточки, шишки, орехи, фрукты. Живет питомица в большой клетке. Недавно Соня поменяла шубу и гуляет на поводке даже зимой, хоть и мерзнет больше своих диких сестер — подшерсток у нее не такой густой. Аудитория белочьей страницы растет с каждым месяцем, а некоторые подписчики даже передают зверьку подарки, которые она очень забавно распаковывает.

Фото: Instagram squirrel_sonya