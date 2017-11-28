Мэрия объявила конкурс на проект ремонта исторического здания кинотеатра, которое было решено передать театру Афанасьева, об этом объявлено на сайте госзакупок.

Заявки можно отправить до 7 декабря, финальный проект будет согласован с руководителем Сергеем Афанасьевым и начальником департамента культуры Анной Терешковой, а решение принято департаментом строительства и архитектуры. Ранее здание, построенное в 1935 году, занимал инопрокатчик «Артсайнс синема дистрибьюшн», который покинул его по решению суда в 2016. Терешкова надеется, что театр Афанасьева сможет переехать в новый дом в 2018 году. Всего на капительный ремонт «Пионера» мэрия выделила одиннадцать миллионов рублей.