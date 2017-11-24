Новосибирские власти начали готовить землю под четвертый мост через Обь

Для строительства снесут восемьдесят один дом в Ленинском районе.

Участки, на которых стоят здания, находятся в районе остановки «Жилмассив» на улице Большой. Согласно документам департамента земельных и имущественных отношений Новосибирской области их изымают «в целях размещения (строительства) объекта регионального значения — мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской Новосибирска». Новый мост будет начинаться на Ипподромской, проходить над парком «Городское начало» параллельно железнодорожному мосту на левый берег и выходить к площадям Труда и Энергетиков. Жители домов уже получили уведомления о сносе — строительство планируют начать в начале 2018 года.

Фото: Слава Степанов