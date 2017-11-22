Дом возле Центрального парка стал памятником культуры

Теперь возле дома купца нельзя вести капитальное строительство и размещать автостоянки.

Дому Барабанова на Потанинской, 14 — сто десять лет, он был построен в 1907-1908 годах. Теперь деревянное здание официально внесено в единый госреестр объектов культурного наследия местного значения — рядом с ним нельзя проводить земляные работы и вести капитальное строительство, распространять наружную рекламу и размещать на стенах кондиционеры. «Объект имеет историко-культурную ценность как образец сохранившейся застройки начала XX века Центральной части Ново-Николаевска (Новосибирска), а также яркий пример применения приёмов народного деревянного зодчества в архитектуре сибирских городов», — считают в управлении по государственной охране объектов культурного наследия. Его первый хозяин Барабанов владел магазином скобяных товаров, состоял в рядах городской пожарной дружины и был депутатом Ново-Николаевской городской думы.