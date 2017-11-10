У новосибирских детей будет свой зоопарк

Руководство зоопарка приняло решение вернуть вольеры с любимыми животными малышей.

Зоопарк не планирует открывать отдельный детский проект, но отдаст им зону внутри территории. Конкурс на ее лучший эскиз продлится до 20 ноября, на сайте государственных закупок. Проект должен быть привлекательным и отражать жизнь животных в природе, на разработку концепции выделили около ста пятидесяти тысяч рублей. У «жителей» будут специальные укрытия, где они смогут отдохнуть от внимания посетителей. Администрация зоопарка пока не может точно сказать, какие животные будут представлены в новых вольерах, ранее это были кролики, камерунские козы и курицы. Детский зверинец будет открыт для маленьких посетителей с мая по октябрь.