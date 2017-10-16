Академгородок украсило граффити с одомашненными лисицами

На стене дома на проспекте Коптюга, 11, теперь красуется масштабное граффити-полотно «Доместикация лисиц». Оно «раскрывает перед зрителем переход зверя от дикой природы к человеку, в условия теплоты, заботы и нежности», - говорит его автор Ника Полукарова. В центре композиции между дикими и домашними лисами, изображено наименование гена GTF21, отвечающего за психику и дружелюбие, который, вместе с рисунками стилизованной решетки ДНК и шестнадцати хромосом, символизирует изменения, произошедшие в животных. Также граффити цитирует отрывки из диалога Лиса и маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери, чтобы напомнить о том, что мы «навсегда в ответе за тех, кого приручили».