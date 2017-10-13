В Новосибирске стали продавать открытки-макеты известных зданий

Гости города смогут отправить домой миниатюрную копию Краеведческого музея.

Необычные открытки можно будет разрезать на детали и склеить из них маленькое здание. Всего в продаже в Краеведческом четыре вида: копия самого музея, Дома с часами, Академпарка и ТЦ «Амстердам». Все макеты выполнены в масштабе 1:1000, и к каждому приложена схема сборки. На лицевой части открыток изображены навесы, балконы, двери и прочие мелкие детали реальных зданий. В несобранном состоянии «здания» можно отправить по почте без конверта. Создатели надеются, что новинки станут как приятным сувениром для туристов, так и отличным подарком для любителей архитектуры. Стоят открытки семьдесят рублей, макет Академпарка — дороже, сто пятьдесят, поскольку он состоит из трех частей.