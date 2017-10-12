Первая остановка с бесплатным интернетом появится на «Доме Ленина»

«Умная» остановка появится в центре Новосибирска к началу ноября — она будет оборудована видеонаблюдением и Wi-Fi.

Павильон будет разработан одной из крымских компаний с учетом новосибирского климата, чтобы горожане не мерзли даже зимой. Всего «умная» остановка будет включать пять элементов - панель движения транспорта, кнопку 112, видеонаблюдение, бесплатные Wi-Fi и зарядку телефона. Мэрия заверила, что ее оснастят антивандальной системой. Подобные новинки могут быть интересны потенциальным рекламодателям, так что павильон рядом с администрацией города можно считать пилотным проектом и в этом отношении. Идея теплой остановки с Wi-Fi стала одной из победителей городского конкурса «125 идей Новосибирска».