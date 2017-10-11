Новосибирские волонтёры открыли приют для мелких птиц

В приюте окажут помощь почти любой птице, попавшей в беду.

Волонтёр центра реабилитации хищных птиц Ульяна Бакшеева сообщила, что приют будет открыт для мелких птиц, особые условия существуют только для голубей (помощь будут оказывать только породистым) и вороновых — для них места ограничены. Необходимость в нем существовала давно — зоопарк не в состоянии принять пернатых, а содержать их дома решаются не все. Подопечные должны будут предварительно пройти ветеринарный осмотр. Приюту потребуется финансовое участие горожан для содержания пернатых — только первичное обследование обходится примерно в тысячу рублей. «Птичий дом» расположится на территории частного дома в Первомайском районе.