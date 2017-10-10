Новосибирск впервые увидел малыша-ленивца на фото

Фотографу пришлось потратить на съемку сорок минут — ленивица постоянно лазила по деревьям в вольере и закрывала малыша лапами. Милена приехала в новосибирский зоопарк из Екатеринбурга уже беременной. Детенышу пока неизвестного пола сейчас три месяца, несколько недель назад он начал понемногу передвигаться самостоятельно и есть взрослую пищу, но все равно привязан к матери. Это первый маленький ленивец в зоопарке — остальные самцы и самки зверя родом из Южной Америки прибыли в Новосибирск уже зрелыми.

Фото Егора Овечкина