Новосибирск будущего с променадом и парковкой-рощей

В мэрии показали, как планируется сделать центр города снова приятным и создать променад от площади Ленина до Михайловской набережной.

Основной проблемой Красного проспекта, мешающей ему быть комфортной зоной для людей, один из разработчиков проекта дизайнер Александра Архипова назвала утраченную коммуникативную функцию. «Нарушены пешеходные связи отдельных участков из-за того, что разрывы между ними составляют более десяти метров. Гулять комфортно можно только на одном из отрезков бульвара» – сказала она.

По задумке КБ Strelka, Сибирского центра содействия архитектуре и КБ «Адаптик-А», которые представили проект, ширина проезжей части Красного проспекта будет уменьшена, при этом, количество полос для движения транспорта останется неизменным. За счет уменьшения ширины полос удастся добавить велодорожки и немного расширить пешеходную зону.

«Красная линия» и «Зеленая линия» – это названия дизайн-проектов для Красного проспекта и улицы Ленина соответственно. Одним из ключевых моментов должно стать объединение их в единый пешеходный маршрут, доводящий до Михайловской набережной.

Из других заметных предложений авторов проекта, стоит отметить отказ от несанкционированных парковок посреди Красного проспекта на площади Свердлова. И в целом концепция предполагает постепенный переход к платным парковкам в центре города.

Известную и обсуждаемую скульптурную композицию с соболями на пересечении улицы Горького и Красного проспекта предполагается перенести в другое место, так как в новую концепцию она не вписывается.

Улицу Ленина, вопреки ожиданиям, планируется пока не делать полностью пешеходной – ей оставят одну полосу для движения транспорта, а также добавят велодорожки и оформленные по-новому парковки. При необходимости, ее будут перекрывать участками, в зависимости от масштаба и статуса события.

Диагональный заезд на улицу Ленина с Красного проспекта предлагается заменить поворотом под прямым углом, а из парковки на площади Ленина сделать своего рода сквер с возможностью поставить автомобиль.

Диагональный заезд на улицу Ленина с Красного проспекта предлагается заменить поворотом под прямым углом, а большую парковку на площади Ленина сохранить, оформив ее деревьями и сделав своего рода сквер с возможностью поставить автомобиль. Такая практика, по словам руководителя Сибирского Центра Содействия Архитектуре Татьяны Иваненко, используется в ряде европейских и японских городов.

На улице Ленина по плану должны появиться две новых площади – Победы (перед одноименным кинотеатром) и Театральная в районе театра «Красный факел» и ДК Октябрьской революции. На первой запланирована лестница-трибуна для фестивалей и концертов, вторая, возможно, будет задействована для проведения новогодних ёлок и праздников.

Срок воплощение проекта, в случае его принятия и должного финансирования, - порядка трех месяцев. Пока точные сроки его реализации неизвестны, но, по словам Александры Архиповой, он должен быть воплощен в ближайшие пять лет. Проект «Зеленый Новосибирск» разрабатывается в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Текст: Павел Ютяев

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