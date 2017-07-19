В мэрии показали, как планируется сделать центр города снова приятным и создать променад от площади Ленина до Михайловской набережной.
Новосибирск будущего с променадом и парковкой-рощей
Основной проблемой Красного проспекта, мешающей ему быть комфортной зоной для людей, один из разработчиков проекта дизайнер Александра Архипова назвала утраченную коммуникативную функцию. «Нарушены пешеходные связи отдельных участков из-за того, что разрывы между ними составляют более десяти метров. Гулять комфортно можно только на одном из отрезков бульвара» – сказала она.
По задумке КБ Strelka, Сибирского центра содействия архитектуре и КБ «Адаптик-А», которые представили проект, ширина проезжей части Красного проспекта будет уменьшена, при этом, количество полос для движения транспорта останется неизменным. За счет уменьшения ширины полос удастся добавить велодорожки и немного расширить пешеходную зону.
«Красная линия» и «Зеленая линия» – это названия дизайн-проектов для Красного проспекта и улицы Ленина соответственно. Одним из ключевых моментов должно стать объединение их в единый пешеходный маршрут, доводящий до Михайловской набережной.
Из других заметных предложений авторов проекта, стоит отметить отказ от несанкционированных парковок посреди Красного проспекта на площади Свердлова. И в целом концепция предполагает постепенный переход к платным парковкам в центре города.
Известную и обсуждаемую скульптурную композицию с соболями на пересечении улицы Горького и Красного проспекта предполагается перенести в другое место, так как в новую концепцию она не вписывается.
Улицу Ленина, вопреки ожиданиям, планируется пока не делать полностью пешеходной – ей оставят одну полосу для движения транспорта, а также добавят велодорожки и оформленные по-новому парковки. При необходимости, ее будут перекрывать участками, в зависимости от масштаба и статуса события.
Диагональный заезд на улицу Ленина с Красного проспекта предлагается заменить поворотом под прямым углом, а большую парковку на площади Ленина сохранить, оформив ее деревьями и сделав своего рода сквер с возможностью поставить автомобиль. Такая практика, по словам руководителя Сибирского Центра Содействия Архитектуре Татьяны Иваненко, используется в ряде европейских и японских городов.
На улице Ленина по плану должны появиться две новых площади – Победы (перед одноименным кинотеатром) и Театральная в районе театра «Красный факел» и ДК Октябрьской революции. На первой запланирована лестница-трибуна для фестивалей и концертов, вторая, возможно, будет задействована для проведения новогодних ёлок и праздников.
Срок воплощение проекта, в случае его принятия и должного финансирования, - порядка трех месяцев. Пока точные сроки его реализации неизвестны, но, по словам Александры Архиповой, он должен быть воплощен в ближайшие пять лет. Проект «Зеленый Новосибирск» разрабатывается в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
Текст: Павел Ютяев
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