Новосибирск будущего с променадом и парковкой-рощей

«Красная линия» и «Зеленая линия» – это названия дизайн-проектов для Красного проспекта и улицы Ленина соответственно. Одним из ключевых моментов должно стать объединение их в единый пешеходный маршрут, доводящий до Михайловской набережной.

Из других заметных предложений авторов проекта, стоит отметить отказ от несанкционированных парковок посреди Красного проспекта на площади Свердлова. И в целом концепция предполагает постепенный переход к платным парковкам в центре города.

Известную и обсуждаемую скульптурную композицию с соболями на пересечении улицы Горького и Красного проспекта предполагается перенести в другое место, так как в новую концепцию она не вписывается.

Улицу Ленина, вопреки ожиданиям, планируется пока не делать полностью пешеходной – ей оставят одну полосу для движения транспорта, а также добавят велодорожки и оформленные по-новому парковки. При необходимости, ее будут перекрывать участками, в зависимости от масштаба и статуса события.

Диагональный заезд на улицу Ленина с Красного проспекта предлагается заменить поворотом под прямым углом, а из парковки на площади Ленина сделать своего рода сквер с возможностью поставить автомобиль.

Диагональный заезд на улицу Ленина с Красного проспекта предлагается заменить поворотом под прямым углом, а большую парковку на площади Ленина сохранить, оформив ее деревьями и сделав своего рода сквер с возможностью поставить автомобиль. Такая практика, по словам руководителя Сибирского Центра Содействия Архитектуре Татьяны Иваненко, используется в ряде европейских и японских городов.

На улице Ленина по плану должны появиться две новых площади – Победы (перед одноименным кинотеатром) и Театральная в районе театра «Красный факел» и ДК Октябрьской революции. На первой запланирована лестница-трибуна для фестивалей и концертов, вторая, возможно, будет задействована для проведения новогодних ёлок и праздников.