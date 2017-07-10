К юбилею аэропорта Толмачево в центре Новосибирска открылась фотовыставка

60-летие начала выполнения пассажирских авиаперевозок аэропорт Толмачево отметит 12 июля 2017 года. В этот день в 1957 году был выполнен первый пассажирский рейс по маршруту Новосибирск – Москва на самолете Ту-104. Одним из мероприятий, приуроченных к юбилейному событию, стала открывшаяся сегодня уличная фотовыставка, созданная совместно с Музеем Новосибирска.

В 1964 году корреспондент английской газеты The Sunday Times Джеральд Сигэл, писал: «Побывать в Новосибирске – значит, в какой-то мере, почувствовать его великое будущее. Первым приятным сюрпризом является аэропорт. Его современная архитектура, подбор тонов и материалов в залах ожидания и ресторане дают представление о том, каким станет этот новый мир за Уралом». Слова журналиста о быстром развитии предприятия подтверждают факты: в 1972 году пассажиропоток «Толмачево» впервые превысил 1 млн. человек, а в 1992-м аэропорт получил статус международного и открыл таможенный и пограничные посты, обслуживая более 2 млн. пассажиров в год. На сегодняшний день аэропорт Толмачево – крупнейший авиационный хаб, через который проходит более 4 млн. пассажиров в год.