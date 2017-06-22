Ко дню города известные личности Новосибирска прочитали на камеру стихотворение Валентина Молчанова «Новосибирск влечет авантюристов».

В съемках приняли участие: начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, актриса «Первого театра» Карина Мулева, боксер Миша Алоян, журналист ГТРК «Новосибирск» Екатерина Гагарина, депутат Совета депутатов Дмитрий Колпаков, солистка группы Provereno Маргарита Мошкина и вокальный дуэт «Алмас».