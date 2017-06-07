К первому дню рождения центр «Дельфиния» готовит подарки и сюрпризы для посетителей

Готовясь отметить свой первый день рождения 1 августа, Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» подготовил целую серию приятных сюрпризов для новосибирцев и гостей города.

С полудня 11 июня на площадке Центра «Дельфиния» начнется детский праздник, посвященный «Дню Океанов». Гостей праздника ждут разнообразные, увлекательные мастер-классы и праздничный концерт. На площадке будут представлены увлекательные квесты и конкурсы в морской тематике от Туроператора детского отдыха «Вуаля», за участие в которых ребята получат настоящие пиратские «золотые монеты» (хотя и шоколадные). Для гостей выступят талантливые ребята из Вокально-хореографического образцового ансамбля «Кашалот».

А с 12 июня в Центре «Дельфиния» начинают действовать специальные цены:

Билеты на супергеройское лазерное шоу с дельфинами «СУПЕР Дельфин и Я» можно будет приобрести от 600 рублей.
Билет в Океанариум будет стоить от 300 рублей (детский, в будни).
Сеанс плавания с дельфином будет стоить от 2 500 рублей (с 10 00 до 16 00).

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Открытие фотовыставки «Морская сказка»

В новой программе «Дельфинии» космических супердельфинов спасут от уныния

Мастер-класс «Мир подводного волшебства» пройдет 27 мая в «Дельфинии»

Медведев поручил приравнять стартапы студентов к их дипломам

Госдума разрешила россиянам продавать свой мусор

В Москве появился автомат по продаже лайков и подписчиков в Instagram

В Академгородке пройдет флэшмоб «Задержи дыхание» в поддержку людей, ожидающих трансплантации легких

Сквер возле «Эдема» в Академгородке украсился огромными яблоками