Готовясь отметить свой первый день рождения 1 августа, Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» подготовил целую серию приятных сюрпризов для новосибирцев и гостей города.

С полудня 11 июня на площадке Центра «Дельфиния» начнется детский праздник, посвященный «Дню Океанов». Гостей праздника ждут разнообразные, увлекательные мастер-классы и праздничный концерт. На площадке будут представлены увлекательные квесты и конкурсы в морской тематике от Туроператора детского отдыха «Вуаля», за участие в которых ребята получат настоящие пиратские «золотые монеты» (хотя и шоколадные). Для гостей выступят талантливые ребята из Вокально-хореографического образцового ансамбля «Кашалот».

А с 12 июня в Центре «Дельфиния» начинают действовать специальные цены:

Билеты на супергеройское лазерное шоу с дельфинами «СУПЕР Дельфин и Я» можно будет приобрести от 600 рублей.

Билет в Океанариум будет стоить от 300 рублей (детский, в будни).

Сеанс плавания с дельфином будет стоить от 2 500 рублей (с 10 00 до 16 00).