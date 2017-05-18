Более сорока площадок в Новосибирске подготовили специальные программы для Ночи музеев, которая состоится 20 мая. Зрителей ожидают театрализованное историческое шоу с огромным экраном в пролете моста, уроки стрельбы из лука и кастинг в кино, речные прогулки, допросы в подвалах НКВД, виртуальная реконструкция утерянного шедевра супрематизма и музейный квест с помощью приложения KliСhat.

Инициатор проведения акции в нашем городе – Музей Новосибирска будет работать на одной площадке: в парке «Городское начало». Гостей ждет традиционная фотосессия в стиле ретро от Валерия Кламма. Посетители акции смогут принять участие в бесплатных блиц-экскурсиях по набережной от известных новосибирских гидов: Константина Голодяева, Евгений Антропова, Елены Воротниковой и Марии Тонких. Они расскажут, как на месте набережной высадился первый отряд мостостроителей, как создавался поселок из которого вырос город Новосибирск. Чуть в стороне от парка «Городское начало», от пристани Речного вокзала будут отправляться теплоходные экскурсии по Оби. Специально для абонентов Tele2 от парка «Городское начало» будут ходить бесплатные автобусы в музеи Академгородка.

Вечером на набережной состоится масштабное театрализованное историческое шоу. Пролет первого моста через Обь превратится в колоссальный экран, на котором новосибирцы увидят уникальные кинохроники из жизни города. Шоу будет посвящено известным новосибирским организациям и объектам, которые празднуют свои юбилеи в 2017 году. Этот год можно смело назвать годом юбилеев – круглые даты отмечают новосибирский зоопарк, телевидение, троллейбус, железнодорожный мост через Обь, полиция, речной флот и другие организации.

Год назад по мосту через Обь прошел настоящий паровоз времен войны и этот перфоманс получил приз «Грани театра масс» как «Лучший арт-проект». В этом году зрители также увидят нечто впечатляющее, однако организаторы пока не раскрывают подробности сюрприза.

Ставшее традиционным центром новосибирской Ночи Музеев здание на Советской, 24 не будет участвовать в программе из-за готовящейся реконструкции.

Гостей Краеведческого музея ждет осмотр постоянной экспозиции и временных выставок: «Из Харбина: Русский Китай начала XX века» и «Блестящие акценты: Антикварная и винтажная бижутерия XX века».

Новосибирский государственный художественный музей представит программу «Цветочный карнавал» с мастер-классами по флористике и выставкой «Сирень в русской живописи».

В новом филиале Музея Новосибирска – Музее Документального кино пройдет кастинг на ремейк фильма «Кавказская пленница», который тут же начнут снимать сотрудники музея.

Музей Заельцовского района предложит уже полюбившееся катание на ретро автомобилях и ретро мотоциклах.

Музей Октябрьского района превратится в лагерь подготовки советских туристов, где каждый должен будет пройти сложной испытание на готовность к походу.

Традиционные подвалы НКВД ждут инакомыслящих в Музее СССР. Если же посетитель придерживается верной линии, то его торжественно примут в пионеры.

Несколько площадок впервые участвуют в празднике. Арт-пространство «Арт Ель» с помощью технологий дополненной реальности представит виртуальную экскурсию в рабочий кабинет великого русского художника-авангардиста Эля Лисицкого.

В Музее истории СО РАН гостям предложат сыграть в уникальные компьютерные игры 60-х годов.

Новосибирская филармония в «Ночь музеев» в Доме Ленина для каждого зрителя станет театральной мастерской. Зритель каждый из участников процесса ощутит вкус театральных будней – от репетиционных сомнений до радости и триумфа премьеры.

Кинотеатр «Победа» по традиции покажет известные фильмы об искусстве и ждет самых стойких музейных полуночников на ночные сеансы.

Специально для Ночи музеев в Новосибирске разработан автомобильный квест на базе созданного в Академпарке игрового мессенджера KliСhat. В квесте участвуют все филиалы Музея Новосибирска. Для участия в квесте нужно скачать мобильное приложение KliСhat c AppStore или GooglePlay. Самые быстрые участники получат билеты на экскурсии от Музея Новосибирска.

На всех площадках-участниках будет работать фотоконкурс «Селфи в музее». Чтобы принять в ней участие, гости должны сфотографировать происходящее вокруг себя и выложить на своей страничке в социальной сети, сопроводив хэштегом #Ночьмузеев или #селфивмузее. В конкурсе победят фотографии, которые наберут самое большое количество лайков. Их авторы получат абонементы на пешеходные экскурсии Музея Новосибирска и другие призы.

В Новосибирске акция «Ночь музеев» проходит в девятый раз. С каждым годом ее масштаб растет и в этом году ожидается, что акция побьет очередной новосибирский рекорд посещаемости и соберет не менее шестидесяти тысяч человек.

Впервые Ночь музеев прошла в Берлине в 1997 году. С тех пор музейная ночь ежегодно проходит в третью субботу мая в более чем ста крупных городах Европы.

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