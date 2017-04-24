В Новосибирском Экспоцентре пройдет масштабный фестиваль PopCorn «со вкусом кино, игр и косплея»

Фестиваль гик-культур «со вкусом кино, игр и косплея» PopCorn 2017 на два дня займет самую масштабную выставочную площадку Новосибирска – Экспоцентр.

Не стоит удивляться тому, что фестиваль, посвященный гик-культуре – комиксам, игровым мирам, аниме и косплею – на два дня загрузит площади новосибирского Экспоцентра. Достаточно знать, что киберспорт в последние годы развивается быстрее, чем любой другой вид и заработки топовых геймеров уже сопоставимы с тем, что получают звезды футбола и тенниса. А косплей, как явление – одна из примет модных коллекций практически всех ведущих мировых брендов.

Программа двухдневного фестиваля впечатляет. В ней нашлось место масштабному кибертурниру по DotA, Overwatch, Hearthstone и CS:GO с призовым фондом более двухсот тысяч рублей, настольным классическим и ролевым играм, а также варгеймам, дефиле лучших косплееров Сибири с призовым фондом сто восемьдесят тысяч рублей. Кроме того, на PopCorn 2017 будет зона фан-стендов для атмосферных фотографий, аллея авторов с возможностью познакомиться и пообщаться с ведущими российскими авторами комиксов, группа специальных гостей фестиваля, в которую вошли известные блогеры рунета и звезды отечественного игрового сообщества. И это только общие контуры, самое интересное, как всегда, в деталях, которые нужно видеть.

Текст: Павел Ютяев