«Монстрация 2017» пройдет по Красному проспекту от Дома Офицеров до Оперного театра

Традиционное первомайское неформальное шествие «Монстрация» согласовано мэрией Новосибирска на совместном рабочем заседании с организаторами хепенинга. Маршрут «Монстрации» 2017 года будет не самым длинным в истории, колонны с лозунгами соберутся у Дома Офицеров с 11.00, а в 12.00 двинутся в сторону Театра оперы и балета, на площади перед которым мероприятие и завершится фотографированием и сдачей плакатов для выставки. Впрочем, сокращение маршрута (изначально Лоскутов подавал заявку на выставку-прогулку от площади Калинина до площади Ленина) связано исключительно с требованиями по обеспечению антитеррористической безопасности и коснулось всех первомайских общественных мероприятий. Зато в этом году колонну будет сопровождать грузовик с музыкой – его монстрантам также согласовали. Практика прошлого года, когда «Монстрации» предложили формально присоединиться к инициированному властями «Всешествию», в этом году, судя по всему, не повторится. Во всяком случае, само слово «Всешествие» уже нигде не фигурирует. По плану на движение колонны участников «передвижной выставки» под предводительством «главы Совета Командующих» Артема Лоскутова (так было указано в уведомлении о проведении мероприятия) по маршруту от Дома Офицеров до Оперного театра должно занять один час и сорок минут, с 12.00 до 13.40.

Текст: Павел Ютяев