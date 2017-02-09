Новосибирский метрополитен закрывает три входа для проведения ремонтных работ

Новосибирский метрополитен с 11 февраля закрывает три входа для проведения ремонтных работ



Под "закрытие" попадают - вход №2 на станции метро «Гагаринская» со стороны ул. Кропоткина, у ТЦ «Океан»), вход №4 «Красный проспект» (со стороны Дворца бракосочетания) и вход №4 на станции метро «Студенческая» (со стороны главного корпуса НГТУ).



После ремонта входы откроются в июне – июле 2017 года. Остальные входы этих станций будут работать в обычном режиме.