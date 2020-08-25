В Новосибирске от коронавируса скончались еще 3 человека

По данным оперативного штаба на 25 августа в Новосибирской области зафиксировано 59 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 3 пациента скончались — мужчины в возрасте 58, 78 и 80 лет.

В отделениях реанимации сейчас находятся 50 человек, 9 — на ИВЛ. В больницы Новосибирска и области госпитализированы 1443 взрослых пациента и 2 ребенка с подтвержденными диагнозами и подозрением на коронавирус.

Всего в Новосибирской области провели 395 842 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 384 жителя региона, для 35 195 человек меднаблюдение окончено.