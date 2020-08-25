Новосибирский зоопарк изменил время работы

В своей официальной группе ВКонтакте Новосибирский зоопарк сообщил об изменениях в расписании работы. Теперь он будет открываться в 9:00 и закрываться в 21:00. Кассы работают до 20:00, после этого зоопарк работает только на выход. Билеты можно приобрести как в них, так и на официальном сайте.

После снятия ограничений в зоопарке снова работают кафе и больщая часть аттракционов, но павильоны все еще закрыты. Как и в остальных общественных местах, всем посетителям нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.