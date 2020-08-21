Еще 6 пациентов скончались от коронавируса в Новосибирске

54 пациента выписаны с отрицательными результатами тестов. Как сообщили в оперативном штабе, скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 66, 73 года, 83 лет и женщины 57, 75 и 77 лет.

В отделениях реанимации находятся 53 человека, 11 — на ИВЛ. В больницах Новосибирска и области находятся 1546 взрослых пациентов и 27 детей с подтвержденным диагнозом и подозрением на него.

Всего в Новосибирской области провели 385 503 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 510 жителей региона, 34 577 человек сняты с меднаблюдения.