Больше выздоровевших, чем заболевших: оперативный штаб опубликовал статистику по коронавирусу в Новосибирске на 19 августа

За последние сутки в Новосибирской области зарегистрирован 51 новый случай заражения коронавирусом. Скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 63лет и женщины в возрасте 56 лет, 61 года, 70 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 324 человека.

В больницы Новосибирска и области госпитализированы 1634 взрослых пациентов и 25 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. В отделениях реанимации находятся 60 человек, 11 — на ИВЛ.

Всего в Новосибирской области провели 377 692 теста на коронавирус.