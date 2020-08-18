В Новосибирской области выздоровели еще 52 пациента с коронавирусом

За последние сутки в Новосибирской области зарегистрировано 50 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 61 года, 67 лет, 91 года и женщина в возрасте 73 лет. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 319 человек.

Всего в больницах Новосибирска и области находятся 1749 взрослых пациентов и 30 детей с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус. Всего в Новосибирской области провели 374 283 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 240 жителей региона, 34 046 человек сняты с меднаблюдения.