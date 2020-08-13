Какие правила действуют в саунах и банных комплексах Новосибирска после снятия ограничений?

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров проконтролировал, как соблюдают новые правила сауны и бани.

По новым нормам, перед открытием должна проводиться генеральная уборка с дезинфекцией помещений, затем — влажная каждые два часа. Зона отдыха должна дезинфицироваться после каждого клиента, а помещения — проветриваться. Посещение бани и сауны должно быть организовано из расчета 1,5 кв. м в зоне отдыха на одного посетителя, а также с соблюдением социальной дистанции и использованием антисептиков. Чтобы избежать очередей, запрещается употреблять принесенные с собой продукты.