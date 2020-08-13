По его информации, скончались 6 пациентов: мужчины 49, 56, 62, 89 и 71 года и женщина 50 лет. За последние сутки в регионе загистрировано 53 новых случая заражения коронавирусом, 152 пациента выписали с отрицательными результатами тестов.

В отделениях реанимации находятся 42 пациента. Всего в больницы Новосибирска и области госпитализировано 2740 взрослых и 31 ребенок с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него.

Всего в Новосибирской области проведено 358 106 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 302 жителя региона, 33 389 человек сняты с меднаблюдения.