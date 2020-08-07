Министр здравоохранения рассказал, когда в Новосибирске смогут возобновить плановую медицинскую помощь

Константин Хальзов сообщил, что сокращение мест в инфекционных стационарах Новосибирской области начнется с сентября. Как объяснил министр здравоохранения региона, если коэффициент распространения коронавируса упадет до 0,8, то будут приняты новые послабления для системы здравоохранения. Это означает уменьшение коечного фонда в инфекционных стационарах и возврат к оказанию плановой медицинской помощи населению, проведению операций и диспансеризации.

Пока коэффициент распространения коронавируса в регионе составляет 0,9.