Это будет зависеть от коэффициента распространения коронавируса.
Министр здравоохранения рассказал, когда в Новосибирске смогут возобновить плановую медицинскую помощь
Константин Хальзов сообщил, что сокращение мест в инфекционных стационарах Новосибирской области начнется с сентября. Как объяснил министр здравоохранения региона, если коэффициент распространения коронавируса упадет до 0,8, то будут приняты новые послабления для системы здравоохранения. Это означает уменьшение коечного фонда в инфекционных стационарах и возврат к оказанию плановой медицинской помощи населению, проведению операций и диспансеризации.
Пока коэффициент распространения коронавируса в регионе составляет 0,9.
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