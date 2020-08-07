Количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусом превысило 10 тысяч

По информации оперативного штаба, это были мужчины в возрасте 64 лет, 78 лет, двое мужчин в возрасте 83 лет, и 3 женщины — им было 64 года, 68 лет и 83 года. Всего в регионе от коронавирус стал причиной смерти 269 человек.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусом, 76 пациентов выписали. В больницах Новосибирска и области находятся 1827 человек, 66 — в реанимации.

Всего в Новосибирской области проведено 338 745 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 415 жителей региона, 32 513 человек сняты с меднаблюдения.