В августе Gett предоставит услуги социального такси бесплатно

Это совместный проект оператора такси Gett и мэрии Новосибирска. Таксисты помогут загрузить и выгрузить инвалидную коляску, ходунки и костыли, обеспечат бережную посадку и высадку и безопасную поездку.

«В условиях сохраняющейся опасности заражения коронавирусом служба такси Gett и муниципалитет Новосибирска решили защитить тех, для кого инфекция может иметь опасные последствия: инвалидов, участников и ветеранов Великой Отечественной войны, а также горожан старше 80 лет», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.