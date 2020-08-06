Коронавирус подтвердился у 912 медицинских работников в Новосибирске

О статистике по заболевшим медикам сообщил порталу «Курьер. Среда. Бердск» министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Все диагнозы подтверждены лабораторно. В июне по официальной статистике среди работников медицинских учреждений было 549 заболевших.

По статистике оперативного штаба на 6 августа в Новосибирской области зафиксировано 7 новых смертельных случаев коронавируса.