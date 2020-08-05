За сутки в Новосибирской области выявили 97 новых случаев коронавируса

По его данным, на утро в регионе зарегистрировано 9 846 случаев заражения коронавирусом, из них 97 за последние сутки, в том числе инфицированы 573 ребенка.

Скончались еще четыре пациента: женщины в возрасте 31 года, 54 лет, 67 лет и 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 255 человек. В реанимации на сеголняшний день находятся 62 пациента.

В больницы Новосибирска и районов области госпитализирован 1941 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом. Всего в Новосибирской области проведено 330 914 тестов на коронавирус.