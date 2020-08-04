Еще 102 пациента выписали с отрицательными результатами тестов на коронавирус в Новосибирске

За последние сутки в Новосибирске выявлено 95 новых заразившихся коронавирусом.Скончались еще 5 пациентов: мужчины в возрасте 60 лет, 64 лет, 70 лет, 71 года и 72 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 251 человек. В отделениях реанимации находятся 76 пациентов, 24 — на ИВЛ.

В больницах Новосибирска и области сейчас находятся 1950 взрослых и 53 ребенка.

Всего в Новосибирской области проведено 326 955 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 450 жителей региона, 32 047 человек сняты с наблюдения.